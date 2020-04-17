В сети появилось фото радуги над лесами Чернобыльского заповедника, который накануне вновь загорелся и заполнил улицы Киева гарью.

Снимок опубликовали в Facebook представители Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Пожарище - это не конец, это - точка начала. Пожарище похоже на основание - пол, где раскинуты блоки детского конструктора Lego. Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем построится новый природный порядок. Появятся травы, цветы, из корневищ возобновятся кусты и некоторые деревья, вернутся насекомые, грызуны и другие животные. Как говорят ученые, состоится постпирогенная сукцессия. Ведь колесо жизни не останавливается, а лишь иногда тормозит свое движение", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабный ночной пожар в Чернобыльском заповеднике попал на камеры фотоловушек, установленных в лесной зоне для наблюдения за животными.

Как сообщала "Страна", три новых очага тления появились из-за шквального ветра в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где на днях погасили бушевавшие 10 дней лесные пожары. Правда, спасатели утешают, что новые очаги не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов.