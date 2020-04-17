Задержанный контрразведкой Службы Безопасности Украины по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение не только на добровольца Адама Осмаева, но и на действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина24".

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сообщил замглавы МВД.

При этом Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова и поблагодарил сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал:

"То, что мне известно: генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Ранее "Страна" писала, что Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 судок (до 14 июня) задержанного накануне генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Также мы рассказывали, что в Киеве задержан еще однин фигурант по делу Валерия Шайтанова. Очередным задержанным оказался сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который, по данным следствия, также работал на ФСБ РФ.