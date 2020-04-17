В Ровенской области зафиксировано 240 больных коронавирусом украинцев. Из них 8 человек умерли.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

"По состоянию на вечер 16 апреля на Ровенщине подтверждено 23 новых случаев заболевания COVID-19. Так, зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 8 летальных. Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 лет из с. Зозов", - указано в сообщении.

Известно об 11 инфицированных жителях Ровно, троих из города Дубно, один заболевший в Дубенском районе, трое в Ровенском районе, а также сразу четверо из города Здолбунов и один больной из Березновского района. Всем заболевшим за последние сутки от 12 до 80 лет.

Также на проверке еще 218 тестов на коронавирус. Всего в регионе было обследовано 783 человека.

Также Коваль напомнил об особом режиме передвижения в области. Не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости, также областная комиссия по вопросам ЧС призывает закрыть магазины.

Напомним, в Ровенской области за сутки коронавирус нашли у еще 15 жителей региона.

Как сообщала "Страна", в Ровно, где власти в разгар эпидемии коронавируса хотели выделить миллионы на памятник Бандере, зафиксирован еще один летальный случай Covid-19. Умерла 51-летняя работница детской библиотеки.