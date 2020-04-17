В Украине за неделю с 6 до 12 апреля гриппом и ОРВИ заболели 75 403 человека. Показатель заболеваемости - более 197 на 100 000 населения. Это на 58,6% меньше, чем эпидемический порог по Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

За неделю не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа. В то же время, с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019) от осложнений, вызванных гриппом умер 71 человек. Ни один человек, который умер, не был вакцинирован против гриппа.

С 30 сентября 2019 до 12 апреля этого года гриппом и ОРВИ переболело 13% населения Украины. Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона.

Кроме того, в Центре общественного здоровья утверждают, что с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.

Ранее "Страна" писала, что за первую неделю апреля в Украине гриппом и ОРВИ заболели больше ста тысяч человек.

Также мы приводили мнение ученого о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием по типу гриппа.