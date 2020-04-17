От осадков опасного уровня загрязнения воздуха киевские улицы уже отмывает спецтехника. К задымленности в украинской столице привели пожары в лесах около Чернобыльской АЭС, но радиационный фон в городе и области в норме.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Так, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объяснил, что столицу уже выехали мыть от последствий задымления. В следующие несколько дней на улицах будет много спецтехники. Также он призвал киевлян не покидать свои дома.

"В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - указано в сообщении КГГА.

Однако киевлян уверяют, что причин для беспокойства нет - радиация жителям Киева не угрожает. Несмотря на это, власти крайне не рекомендуют выходить на улицу (особенно ночью и ранним утром) и открывать окна. Также в КГГА призывают кондиционировать помещения, проводить влажную уборку, расставить в доме емкости с водой для поднятия влажности и, в случае необходимости открывать окна, завешивать их влажным куском ткани, который нужно менять время от времени.

"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - отметили в мэрии.

Если же жители Киева почувствуют проявление респираторных болезней в связи с загрязнением воздуха, рекомендуется обратиться к врачу.

Напомним, киевлян просят воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения. Сейчас там вновь возобновились пожары, которые раздувает пылевая буря.

Как сообщала "Страна", гарь, которую в Киев из Чернобыля принесли шквальные ветры и пылевые бури, экстремально загрязнила атмосферу в столице. По данным сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual, воздух в Киеве сейчас обозначается как "очень нездоровый" или даже "опасный для жизни".