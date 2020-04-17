Масштабный ночной пожар в Чернобыльском заповеднике попал на камеры фотоловушек, установленных в лесной зоне для наблюдения за животными.

На трогательных кадрах, которые опубликованы Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником на странице в социальной сети Facebook, видно, как дикие животные ищут пищу и ведут привычный образ жизни, который резко меняется с приближением огненного фронта.

Ночной пожар бушует в непосредственной близости от установленной камеры фотоловушки, используемой для наблюдения для животными, которые вынуждены изменить свой привычный образ жизни из-за пожара.

Ранее "Страна", в "чистый четверг" 16 апреля в Чернобыльских лесах снова возобновились пожары. Сильный ветер мешает авиации тушить возгорание с воздуха.

Также мы сообщали, что Чернобыльская гарь очень чувствовалась на улицах Киева. Несмотря на то, что уровень радиации в норме, власти просят не выходить из дома и пить много воды.