Киев признан городом с самым грязным воздухом в мире по состоянию на ночь с 16 на 17 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сервиса AirVisual.

Индекс качества воздуха в городе достиг значений 380. Уровень выше 300 означает опасное загрязнение воздуха, которое более, чем в два раза превышает загрязнение в китайских городах.

Шкала измерения качества воздуха имеет 500 значений, а нынешняя ситуация в украинской столице находится на самом высоком уровне загрязнения.

Напомним, киевлян просят воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения. Сейчас там вновь возобновились пожары, которые раздувает пылевая буря.

Как сообщала "Страна", гарь, которую в Киев из Чернобыля принесли шквальные ветры и пылевые бури, экстремально загрязнила атмосферу в столице. По данным сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual, воздух в Киеве сейчас обозначается как "очень нездоровый" или даже "опасный для жизни".