Утвержден показатель средней зарплаты за февраль 2020 года, которая учитывается для исчисления пенсии, в сумме 9 658 гривен 03 копейки.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, данный показатель будет применяться для исчисления пенсии в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Согласно сообщению Пенсионного фонда в январе 2020 года показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, составил 9 581 гривни 38 копеек

При этом , как ранее сообщала "Страна", перед карантином средняя зарплата в Украине была выше, чем сейчас.

Так, согласно данным представителей Госстата, средняя реальная зарплата в Украине в феврале 2020 года составила 10 847 гривен.

Также мы писали, что стал известен новый минимальный размер пособия по безработице на время карантина.