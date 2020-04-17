Ведущий "Модного приговора" и историк моды Александр Васильев получил отрицательный тест на коронавирус. Он сдавал тест на инфекцию дважды, и оба раза анализы были отрицательными. Но тесты не дают 100% результата, так, у Стаса Мтхайлова только пятый тест показал положительный результат.

Об этом историк моды написал в своем Instagram.

Телеведущий уточнил, что пока остается в больнице.

"О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи", - отметил он.

Васильев был госпитализирован в Коммунарку 12 апреля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию и уже в медицинском центре взяли анализ на коронавирус.

Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

Ранее "Страна" писала, что Деми Мур и Брюс Уиллис в полосатых пижамах воссоединились на время карантина.

Также мы рассказывали, что певица Надежда Бабкина вышла из комы и попросила жареной картошки с грибами.