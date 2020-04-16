Министерство здравоохранения записало видеоролик с призывом оставаться дома на пасхальные праздники.

"Спаси жизнь. Свою и других. Оставайся дома даже на Пасху", - вещает видеоролик.

Ролик показывает, как можно избежать заражения и распространения коронавируса, не посещая на пасхальные праздники места скопления людей, в частности, церкви.

Как сообщала "Страна", всех жителей Черновицкой области оставят дома на пасхальные выходные.

Также мы писали, что телеканалы 112 Украина, ZiK и NewsOne покажут в прямом эфире Пасхальные богослужения.

Так, на пасхальные праздники 18 и 19 апреля телеканал "112 Украина" подготовил ряд праздничных программ и марафонов, посвященных Пасхе, которую православные отпраздную в это воскресенье. Все ради того, чтоб как можно больше людей оставались дома.