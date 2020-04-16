За последние сутки в Италии коронавирусом заболело почти четыре тысячи граждан, еще более пятисот скончались от болезни.

Об этом сообщила Служба гражданской обороны Италии.

Так, 3 786 итальянцев заболели COVID-19 за последние сутки, 525 не пережили проявления болезни и 2 072 вылечились, сдав отрицательный тест на коронавирус.

Всего количество заболевших коронавирусом в стране - более 165 тысяч человек. Из них умерли более 21,6 тысяч.

Как отмечается в сообщении службы, показатели заболеваемости и смертности от коронавируса в Италии продолжает снижаться.

Наиболее опасными регионами заражения остаются Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально извинилась от лица Евросоюза перед Италией. Она принесла извинения за недосточную помощь стране, когда эпидемия только начала распространяться.

Как сообщала "Страна", Австрия первой в Европе начала смягчать карантин. После месячного простоя открылись тысячи магазинов, а также хозяйственные и садовые супермаркеты. Через две недели вновь заработают торговые центры и парикмахерские, а выпить кофе по-венски можно будет через месяц, когда откроют отели и рестораны.