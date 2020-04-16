В 79 лет умер телевизионный режиссер и продюсер Алесандр Радов. Ранее его положили в больницу с коронавирусом. Он скончался днем 16 апреля.

Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения.

Радов был автором документальных фильмов из цикла "Больше, чем любовь". Это серия лент, в которых рассказывались личные истории ученых, писателей, военных.

Также Радов срежиссировал фильмы об Александре Колчаке, Александре Блоке, Любови Менделеевой и других. Кроме того, он занимался журналистикой, а также был продюсером таких документальных лент и телевизионных программ, как "Исторические расследования", "Авантюристы ХХ века", "Портреты эпохи" и прочих проектов.

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