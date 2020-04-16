Гарь, которую в Киев из Чернобыля принесли шквальные ветры и пылевые бури, экстремально загрязнила атмосферу в столице.

По данным сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual, воздух в Киеве сейчас обозначается как "очень нездоровый" или даже "опасный для жизни".

Рекомендуется ходить по улицам в респираторе и защитных очках. Такая ситуация, к примеру, на проспекте Науки.

В районе Минского массива уровень загрязнения еще выше - "Опасно для жизни".

В среднем ситуация по Киеву оценивается "опасной для жизни".

Индекс качества воздуха достигает 300-400 единиц. Это угрожающий показатель: в других городах Украины он редко превышает 60.

Ситуация, по данным Air Visual, начала в Киеве резко ухудшаться примерно с 16:00. И к темноте выросла до угрожающего уровня.

Правда, как следует из карты, не везде индекс столь высок. На Левом берегу ситуация полегче. А хуже всего - индекс 343 - в районе Голосеево.

Air Visual - приложение-агрегатор данных о состоянии атмосферы, которое собирает данные из разных источников в режиме реального времени.

Власти Киева уже попросили у жителей города не выходить на улицу и пить много воды.

Сегодня в Киеве разыгрались пылевые бури. Резко усилившийся ветер принес в столицу дым чернобыльских пожаров, которые сегодня снова возникли в Зоне отчуждения.