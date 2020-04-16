В Москве на складе Большого театра обнаружили тело рабочего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.

По предварительной версии, убийство произошло во время ссоры между двумя рабочими. Предполагается, что один ударил другого ножом. Также отмечается, что оба сотрудника склада были в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работает следственная группа.

Ранее "Страна" сообщала, как в марте в подсобке киевского кинотеатра "Флоренция" обнаружили труп его директора.

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