Минздрав Франции сообщил о смерти от коронавируса почти 18 тысяч человек
Количество жертв коронавируса во Франции выросло почти до 18 тысяч человек. За прошлые сутки их стало больше на 753 случая.
Об этом сообщил глава гендирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон в ходе онлайн-брифинга.
Так, число умерших от COVID-19 достигло 17 920 человек после смерти 752 зараженных за последние сутки. Количество всех зараженных в стране - 108 847 человек. За последние сутки их стало больше на 2 641 гражданина. Сейчас госпитализация необходима 31 305 пациентам, 474 из них уже выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находится 6 248 человек, более 32 тысяч уже выздоровели.
При этом Саломон отметил, что второй день подряд число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается.
Напомним, коронавирусная инфекция в Испании и Франции идет на спад. В Испании 12 апреля зафиксировали всего 517 смертей от Covid-19. А во Франции уже четвертый день подряд снижается количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.
Как сообщала "Страна", страны Евросоюза должны постепенно снимать карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. При этом границы ЕС будут открыты в последнюю очередь.