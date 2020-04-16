Количество жертв коронавируса во Франции выросло почти до 18 тысяч человек. За прошлые сутки их стало больше на 753 случая.

Об этом сообщил глава гендирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон в ходе онлайн-брифинга.

Так, число умерших от COVID-19 достигло 17 920 человек после смерти 752 зараженных за последние сутки. Количество всех зараженных в стране - 108 847 человек. За последние сутки их стало больше на 2 641 гражданина. Сейчас госпитализация необходима 31 305 пациентам, 474 из них уже выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находится 6 248 человек, более 32 тысяч уже выздоровели.

При этом Саломон отметил, что второй день подряд число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается.

Напомним, коронавирусная инфекция в Испании и Франции идет на спад. В Испании 12 апреля зафиксировали всего 517 смертей от Covid-19. А во Франции уже четвертый день подряд снижается количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщала "Страна", страны Евросоюза должны постепенно снимать карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. При этом границы ЕС будут открыты в последнюю очередь.