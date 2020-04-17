Во второй половине дня 16 апреля, после того, как Киев накрыла мощная пыльная буря, жители столицы начали массово жаловаться на смог и запах дыма и гари, который ощущается даже при закрытых окнах.

Власти поздно вечером отреагировали и посоветовали не выходить из дома, закрыть окна и пить больше воды. То есть признав, что ситуация угрожающая.

Причиной стал шквальный ветер, который снова раздул утихшие было пожары в Чернобыле, а также в других районах - и бросил гарь и смог на Киев.

К вечеру украинская столица, по данным сервисов оценки атмосферы, стал городом с самой загрязненной атмосферой на планете. Разбирались, что происходит.

"Гарь ужасная". Что пишут в соцсетях

Запах гари появился в городе еще днем - с приходом пылевых бурь. Но к вечеру вонь многократно усилилась. Сообщения о том, что нечем дышать появились в соцсетях.

На сильный запах гари жалуются жители разных районов Киева.

В комментариях пишут, что такая же ситуация во всех районах города - на Позняках, Демеевке, Березняках, Дорогожичах.

На Академгородке, Оболони люди жалуются, что на улице начинает першить в горле и начинается кашель.

В сети пишут, что сильный запах гари ощущается в центре Киева - в Мариинском парке, на Грушевского.

О сильном запахе говорят жители Троещины и Берковцов.

Жалуются на задымление и запах гари и в области - Ирпене, Броварах.

Мэрия призвала сидеть дома и закрыть окна

Пресс-служба КГГА вечером сообщила, что запах гари связан с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области, а также северо-западным ветром.

Киевлян в связи с этим попросили закрыть окна и не выходить на улицу. При этом уточнили, что радиационный фон в столице в пределах нормы.

В КГГА посоветовали следующее: закрыть окна; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку в помещении и поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; пить больше жидкости (до 2-3 литров в день для взрослых).

В случае появления одышки, кашля или бессонница, посоветовали обращаться к врачу.

Что происходит с воздухом в Киеве сейчас

По данным сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual, воздух в Киеве в эти минуты обозначается как "опасный для жизни".

Более того, прямо сейчас Киев - самый грязный город в мире.

Рекомендуется ходить по улицам в респираторе и защитных очках. Такая ситуация, к примеру, на проспекте Науки.

В районе Минского массива уровень загрязнения еще выше - "Опасно для жизни".

В среднем ситуация по Киеву оценивается "опасной для жизни".

Индекс качества воздуха достигает 300-400 единиц. Это угрожающий показатель: в других городах Украины он редко превышает 60.

Ситуация, по данным Air Visual, начала в Киеве резко ухудшаться примерно с 16:00. И к темноте выросла до угрожающего уровня.

Правда, как следует из карты, не везде индекс столь высок. На Левом берегу ситуация полегче. А хуже всего - индекс 343 - в районе Голосеево.

Air Visual - приложение-агрегатор данных о состоянии атмосферы, которое собирает данные из разных источников в режиме реального времени.

По прогнозу, воздух начнет очищаться ночью и утром выйдет к "желтым", а днем - к "зеленым" значениям. Что связано скорее всего с прогнозом ветра, который должен утихнуть.

Непосредственной причиной загрязнения стали лесные пожары, которые продолжают бушевать вокруг Киева.

В том числе и в Чернобыле.

Ситуация в Зоне

Официально ситуация с пожарами в Зоне отчуждения на вечер четверга выглядит так.

Из-за шквального ветра во второй половине дня появились три новых участка тления травы и пеньков, заявили в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной. По данным ведомства, эти новые пожары "не являются масштабными и не имеют угрожающего характера".

На данный момент горит в Корогодском, Дитятковском, Парышевском и Денисовецком лесничествах. Угрозы критическим объектам - "Укрытие", "Вектор" - на данный момент нет, заверяют в агентстве.

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - утверждают в ведомстве.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин уточнил, что ветер, который стал причиной и пожаров, и пылевой бури, дует в западном направлении и химикатами не загрязнен.

"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, которая была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, и дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", - заявил глава ГосЧС.

Он отметил, что радиационный фон в регионе и около ЧАЭС в норме. А пылевая буря продолжится до 22:00 16 апреля, после чего "могут оставаться остаточные явления".

При этом сотрудник пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко пишет, что масштабы проблемы опять приуменьшаются.

О каком "незначительном тлении пеньков" вы твердите? О какой "не несущей угроз ситуации" идет речь, когда райцентр Иванков накрыло облаком дыма?!

Зона пылает. Пылает с новой силой! Ситуация сильно осложняется из-за шквального ветра", - написала она в Faceobook.

Также появилось видео нового пожара в Чернобыльской зоне. Оно опубликовано на Facebook-странице члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной Ярослава Емельяненко. Действительно - на "тление пеньков" это не похоже.



"Возобновился пожар в Чернобыльской зоне. Песчаная буря раздувает очаги тления на многих участках. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - написал Емельяненко.