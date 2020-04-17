Во второй половине дня 16 апреля, после того, как Киев накрыла мощная пыльная буря, жители столицы начали массово жаловаться на смог и запах дыма и гари, который ощущается даже при закрытых окнах.
Власти поздно вечером отреагировали и посоветовали не выходить из дома, закрыть окна и пить больше воды. То есть признав, что ситуация угрожающая.
Причиной стал шквальный ветер, который снова раздул утихшие было пожары в Чернобыле, а также в других районах - и бросил гарь и смог на Киев.
К вечеру украинская столица, по данным сервисов оценки атмосферы, стал городом с самой загрязненной атмосферой на планете. Разбирались, что происходит.
"Гарь ужасная". Что пишут в соцсетях
Запах гари появился в городе еще днем - с приходом пылевых бурь. Но к вечеру вонь многократно усилилась. Сообщения о том, что нечем дышать появились в соцсетях.
На сильный запах гари жалуются жители разных районов Киева.
В комментариях пишут, что такая же ситуация во всех районах города - на Позняках, Демеевке, Березняках, Дорогожичах.
На Академгородке, Оболони люди жалуются, что на улице начинает першить в горле и начинается кашель.
В сети пишут, что сильный запах гари ощущается в центре Киева - в Мариинском парке, на Грушевского.
О сильном запахе говорят жители Троещины и Берковцов.
Жалуются на задымление и запах гари и в области - Ирпене, Броварах.
Мэрия призвала сидеть дома и закрыть окна
Пресс-служба КГГА вечером сообщила, что запах гари связан с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области, а также северо-западным ветром.
Киевлян в связи с этим попросили закрыть окна и не выходить на улицу. При этом уточнили, что радиационный фон в столице в пределах нормы.
В КГГА посоветовали следующее: закрыть окна; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку в помещении и поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; пить больше жидкости (до 2-3 литров в день для взрослых).
В случае появления одышки, кашля или бессонница, посоветовали обращаться к врачу.
Что происходит с воздухом в Киеве сейчас
По данным сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual, воздух в Киеве в эти минуты обозначается как "опасный для жизни".
Более того, прямо сейчас Киев - самый грязный город в мире.
Рекомендуется ходить по улицам в респираторе и защитных очках. Такая ситуация, к примеру, на проспекте Науки.
В районе Минского массива уровень загрязнения еще выше - "Опасно для жизни".
В среднем ситуация по Киеву оценивается "опасной для жизни".
Индекс качества воздуха достигает 300-400 единиц. Это угрожающий показатель: в других городах Украины он редко превышает 60.
Ситуация, по данным Air Visual, начала в Киеве резко ухудшаться примерно с 16:00. И к темноте выросла до угрожающего уровня.
Правда, как следует из карты, не везде индекс столь высок. На Левом берегу ситуация полегче. А хуже всего - индекс 343 - в районе Голосеево.
Air Visual - приложение-агрегатор данных о состоянии атмосферы, которое собирает данные из разных источников в режиме реального времени.
По прогнозу, воздух начнет очищаться ночью и утром выйдет к "желтым", а днем - к "зеленым" значениям. Что связано скорее всего с прогнозом ветра, который должен утихнуть.
Непосредственной причиной загрязнения стали лесные пожары, которые продолжают бушевать вокруг Киева.
В том числе и в Чернобыле.
Ситуация в Зоне
Официально ситуация с пожарами в Зоне отчуждения на вечер четверга выглядит так.
Из-за шквального ветра во второй половине дня появились три новых участка тления травы и пеньков, заявили в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной. По данным ведомства, эти новые пожары "не являются масштабными и не имеют угрожающего характера".
На данный момент горит в Корогодском, Дитятковском, Парышевском и Денисовецком лесничествах. Угрозы критическим объектам - "Укрытие", "Вектор" - на данный момент нет, заверяют в агентстве.
"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - утверждают в ведомстве.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин уточнил, что ветер, который стал причиной и пожаров, и пылевой бури, дует в западном направлении и химикатами не загрязнен.
"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, которая была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, и дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", - заявил глава ГосЧС.
Он отметил, что радиационный фон в регионе и около ЧАЭС в норме. А пылевая буря продолжится до 22:00 16 апреля, после чего "могут оставаться остаточные явления".
При этом сотрудник пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко пишет, что масштабы проблемы опять приуменьшаются.
О каком "незначительном тлении пеньков" вы твердите? О какой "не несущей угроз ситуации" идет речь, когда райцентр Иванков накрыло облаком дыма?!
Зона пылает. Пылает с новой силой! Ситуация сильно осложняется из-за шквального ветра", - написала она в Faceobook.
Также появилось видео нового пожара в Чернобыльской зоне. Оно опубликовано на Facebook-странице члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной Ярослава Емельяненко. Действительно - на "тление пеньков" это не похоже.
"Возобновился пожар в Чернобыльской зоне. Песчаная буря раздувает очаги тления на многих участках. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - написал Емельяненко.