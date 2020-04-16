Установлен новый минимальный размер пособия по безработице на время карантина
Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы установило минимальный размер пособия по безработице на период карантина.
Соответствующее постановление № 217 от 8 апреля 2020 года было зарегистрировано в Минюсте 13 апреля, информирует Юрлига.
Так, на период действия карантина, установленного правительственным постановлением № 211 "О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", и в течение 30 календарных дней после его окончания правление Фонда установило минимальный размер пособия по безработице для лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", в размере 1000 гривен.
Отметим, что на пособие по безработице в минимальном размере имеют право застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев или уволены с последнего места работы по основаниям, предусмотренным статьей 37, пунктами 3, 4, 7 и 8 статьи 40, статьями 41 и 45 КЗоТ, а также по аналогичным основаниям, определенным другими законами, лица, указанные в ч. 2 ст. 6 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", лица, указанные в абз. 3 ч. 4 ст. 7 Закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".
Постановление вступит в силу со дня официального опубликования и применяется с 12 марта 2020 года и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
Как сообщалось, в Украине за время карантина стало в 10 раз больше безработных.
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