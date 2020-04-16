Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы установило минимальный размер пособия по безработице на период карантина.

Соответствующее постановление № 217 от 8 апреля 2020 года было зарегистрировано в Минюсте 13 апреля, информирует Юрлига.

Так, на период действия карантина, установленного правительственным постановлением № 211 "О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", и в течение 30 календарных дней после его окончания правление Фонда установило минимальный размер пособия по безработице для лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", в размере 1000 гривен.

Отметим, что на пособие по безработице в минимальном размере имеют право застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев или уволены с последнего места работы по основаниям, предусмотренным статьей 37, пунктами 3, 4, 7 и 8 статьи 40, статьями 41 и 45 КЗоТ, а также по аналогичным основаниям, определенным другими законами, лица, указанные в ч. 2 ст. 6 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", лица, указанные в абз. 3 ч. 4 ст. 7 Закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования и применяется с 12 марта 2020 года и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Как сообщалось, в Украине за время карантина стало в 10 раз больше безработных.

Также мы писали, что безработица в Украине выросла на 22%.