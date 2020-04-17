Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) переведла часть залога контрабандиста Вадима Альперина в доход государства.

Также на заседании 16 апреля ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора по делу Альперина.

Об этом сообщила пресс-слкжба ВАКС.

"По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, обратил в доход государства залог в размере 35 млн 620 грн, что является частью от залога в размере 70 млн 1240 грн, внесенного в соответствии с постановлением следственного судьи от 29 ноября 2019 года, а также увеличил подозреваемому размер залога до 76 598 982 грн", - сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил, что средства в размере 35 млн 620 грн считаются внесенными. Остаток суммы в размере 41 598 362 грн может быть внесен как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позже пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

"Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит, полный текст постановления будет объявлен 17 апреля 2020 года", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Сообщалось, что "Король контрабанды" Альперин сбедал, но после этого он сам пришел к властям.

Заместитель начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. В тот же день под ночной домашний арест был отправлен Тупальский.

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