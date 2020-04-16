Нацбанк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом № 533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом информирует Юрлига.

Согласно Закону нормы относительно применения бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности во время осуществления валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года. Раньше эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020 года.

Правление НБУ утвердило постановление № 50 от 14 апреля 2020 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которым установлены порядок и условия проведения валютно-обменных операций. Постановление вступило в силу 16 апреля.

Соответственно внесены изменения в постановления Правления НБУ №9 и №10.

Ранее сообщалось, что банкиры ждут девальвацию гривни и не продают свой валютный запас.

Также мы писали, что в НБУ констатируют резкое снижение ставок по валютным и гривневым депозитам.