Под Киевом столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. В ДТП погибли четыре человека, еще один участник аварии пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в обед 16 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, М-07 вблизи пгт Бородянка Киевской области. ДТП произошло в результате столкновения 4 грузовых автомобилей "VOLVO", 2 DAF, газовоз "MAN" и 2 легковых"Pegout 308", "BMW 525". На место происшествия были направлены спасатели ГСЧС.

Видео: YouTube/ГУ ДСНС України у Київській області

Загорелась кабина грузовика "VOLVO" и газового оборудования легковушки "Pegout 308", в котором находился пострадавший водитель и пассажирка.

Спасатели деблокировали одного пострадавшего водителя искореженного автомобиля с работодателем аварийно-спасательного оборудования и передали работникам кареты скорой помощи.

В результате дорожного происшествия погибли 4 человека (пассажирка "Pegout 308", водитель и два пассажира "BMW 525") и травмированного гражданина госпитализированы в Бородянского центральной больницы.

Фото: ГСЧС

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