Спасатели сообщили подробности массового столкновения на дороге под Киевом во время пылевой бури
Под Киевом столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. В ДТП погибли четыре человека, еще один участник аварии пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в обед 16 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, М-07 вблизи пгт Бородянка Киевской области. ДТП произошло в результате столкновения 4 грузовых автомобилей "VOLVO", 2 DAF, газовоз "MAN" и 2 легковых"Pegout 308", "BMW 525". На место происшествия были направлены спасатели ГСЧС.
Видео: YouTube/ГУ ДСНС України у Київській області
Загорелась кабина грузовика "VOLVO" и газового оборудования легковушки "Pegout 308", в котором находился пострадавший водитель и пассажирка.
Спасатели деблокировали одного пострадавшего водителя искореженного автомобиля с работодателем аварийно-спасательного оборудования и передали работникам кареты скорой помощи.
В результате дорожного происшествия погибли 4 человека (пассажирка "Pegout 308", водитель и два пассажира "BMW 525") и травмированного гражданина госпитализированы в Бородянского центральной больницы.
Фото: ГСЧС
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