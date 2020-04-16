Киевлян просят воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения. Сейчас там вновь возобновились пожары, которые раздувает пылевая буря.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. В столице наблюдается задымленность. Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер", - указано в сообщении.

Представители киевской администрации просят жителей столицы не покидать свои дома, пить больше жидкости, поставить в квартире емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха и, в случае необходимости открытия окон, завешивать форточку влажным куском ткани.

"Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - добавили в КГГА.

В то же время пользователь Facebook Ирина Паламар поделилась видео, на котором неизвестный автор измеряет уровень загрязнения воздуха на собственном балконе.

Измерение уровня загрязнения воздуха на балконе в Киеве. Видео: Facebook / Ирина Паламар

Напомним, ранее глава ГСЧС Николай Чечеркин рассказал, что появившаяся 16 апреля в Киеве пылевая буря не несет в себе частицы воздуха из зоны отчуждения, а также не представляет опасности для жителей Киева и области. По словам представителя ГСЧС, радиационный фон в регионе и около ЧАЭС в норме.

Как сообщала "Страна", в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС снова запылали леса, которые едва успели потухнуть после холодных дождей.