Ситуация с тушением новых очагов возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС контролируема, но из-за сильного ветра невозможно применять в ликвидации пожара авиацию. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Я говорил с главой Службы по чрезвычайным ситуациям. Снова началось несколько очагов пожара из-за того, что был шквальный ветер, он раздул те угли, которые были позавчера. Но ситуация под контролем , там сейчас достаточно техники. Единственное, - не может летать авиация, потому что сильный ветер, это опасно для авиации", - сказал Геращенко.

Напомним, бушевавший 10 дней масштабный лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ббыл ликвидирован 14 апреля. А уже через сутки сильный ветер раздул в заповеднике новые очаги горения.

Также было опубликовано видео нового пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, который раздувает пылевая буря.