В Черновицкой области коронавирус нашли у четырех священников и 126 медицинских работников. Однако неизвестно, сколько среди зараженного персонала больниц врачей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Они к сожалению, сегодня в большом количестве уже не могут находиться на своем рабочем месте и должны лечиться, быть изолированными. Однозначно ситуация контролируемая. Речь идет не о 126 врачах, а о сотрудниках учреждений здравоохранения, рядом с врачами есть санитары, технические работники", - заявил он.

Осачук отметил, что около 70% больных медработников переносят бессимптомный коронавирус и находятся на самоизоляции.

Также глава Черновицкой ОГА добавил, что один священник из четырех больных коронавирусом священнослужителей, угрожавший продолжать вести богослужения, прислушался к властям и пребывает на самоизоляции.

"Такой случай у нас на контроле. Прошу взвешенно воспринимать такую информацию, это была эмоциональная реакция человека, поскольку он прислушался и остался дома", - резюмировал Осачук.

Всего в области известно о 12 священниках, которые контактировали с четырьмя больными священнослужителями.

Напомним, на время пасхальных праздников с субботы до вторника в Черновицкой области вводятся дополнительные ограничения относительно пребывания граждан в общественных местах.

Как сообщала "Страна", 40 больных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в инфекционных больницах Черновицкой области, где по состоянию на утро 16 апреля выявлено 662 случая Covid-19. 25 из тяжелых больных помещены в реанимационные отделения, 9 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.