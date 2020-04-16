Власти Великобритании не только пересмотрят отношения с Китаем, но и продлят карантин еще минимум на 21 день. Если ослабить карантинные меры раньше, то болезнь может нарастить темпы и тогда медицинская система не выдержит.

Об этом сообщил в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб на пресс-конференции по распространению коронавируса.

"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны действовать по крайней мере еще следующие три недели", - заявил Рааб.

Он подчеркнул, что "ослабление мер" может "свести на нет достигнутый прогресс", а также "нанесет ущерб как здоровью населения, так и экономике".

"Худшее, что мы сейчас можем сделать, - это слишком рано ослабить меры и позволить второй вспышке вируса ударить по NHS (Национальная служба здравоохранения - Ред.) и британскому народу", - добавил Рааб.

Он отметил, что условием для постепенного снятия ограничений должно стать ежедневное снижение количества новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов, а также снижение скорости распространения коронавируса до контролируемого уровня.

Ранее "Страна" писала, что журналисты считают, что смертность от коронавируса в Великобритании много выше, чем говорит правительство.

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