Уже на этих выходных православные отмечают Пасху. Главным блюдом на столе будут сдобные "паски". Это украинское название традиционной пасхальной выпечки. На русском языке их называют куличами, в украинском же слова "кулич" нет, но название "паска" прочно прижилось и среди говорящих на русском языке.

Сегодня, в Великую субботу - последний день, когда хозяйки пекут это вкусное пасхальное блюдо. Первый раунд выпечки был в Чистый четверг.

Собрали несколько рецептов пасхальных куличей и глазури.

Рецепты пасхальный куличей

Куличи по рецепту Дарьи Дорошкевич, автора кулинарного блога treskablog - выход около 10 куличей небольшого размера или 3 больших.

Ингредиенты: 1,5кг муки, 90 г свежих (не сухих) дрожжей, 1,5 стакана молока, 15 желтков, 5 белков, 375 г сахара, 300 г сливочного масла, 150 г изюма, 40 г коньяка, 50 г апельсиновых цукатов, цедра 3 лимонов, пол чайной ложки тертого мускатного ореха, 1 ч. ложка шафрана, ваниль, щепотка соли.

Для глазури: 2 белка, сок половины лимона, 250 г сахарной пудры, щепотка соли.

Приготовление:

Фото: instagram.com/treskablog

Масло лучше 82%, молоко - пожирнее, можно обойтись без шафрана, а коньяк заменить вермутом. Замешивать можно руками, комбайном, миксером. В хлебопечке лучше не печь.

Фото: instagram.com/treskablog

Панеттоне (итальянский пасхальный кекс) по рецепту судьи "Мастер Шефа", кулинара Эктора-Хименеса Браво.

Ингредиенты: 560 г муки, 1 ст л сухих дрожжей, 110 г сахара, 120 мл теплого молока, пол чайной ложки соли, цедра одного большого лимона или апельсина, 4 яйца, 1 ч ложка ванильного экстракта, 150 г сливочного масла, 75 г изюма, 75 г сухой клюквы, 75 г карамелизированных апельсинов, 100 г черного шоколада.

Приготовление: 1. Нагрейте духовку до 40°C и выключите.

2. Поместите дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара в небольшую миску и смешайте. Добавьте теплое молоко и перемешивайте 5-10 минут до образования пены.

3. В другой миске смешайте миксером всю оставшуюся муку, сахар, цедру и соль. Добавьте яйца, смесь дрожжей и ваниль и перемешайте насадкой для теста, пока не уйдет вся мука. Закройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2-4 часа пока тесто не увеличится в три раза.

4. Выньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Добавляйте понемногу сливочное масло пока не перемешается. Несколько раз соскребите тесто со стенок. Оно должно стать эластичным и однородным. Добавьте сухие фрукты, карамелизированные апельсины и шоколад и перемешивайте еще 1 минуту.

5. Смажьте сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложите тесто и сформируйте шар. Положите в форму. Сделайте надрезы крест-накрест острым ножом. Смажьте верх теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, закройте пленкой и еще дайте отдохнуть в теплой духовке пока не вырастет в три раза (2-3 часа).

6. Выньте, снимите пленку и выпекайте в духовке при 175°С 45-50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Если панеттоне сверху начнет становиться коричневым до окончания выпекания - накройте его фольгой.

7. Охладите и подавайте к столу.

Эктор Хименес-Браво. Фото: stb.ua

Перед выпеканием можно смазать пергаментную бумагу сливочным маслом, а после того как выпечка будет готова - проткните ее длинными бамбуковыми палочками насквозь, переверните вверх дном и дайте "отдохнуть" полчаса-час.

Рецепты глазури

Украшать куличи глазурью лучше, когда они уже остыли, тогда она не растечется. Готовую глазурь на куличе можно украсить цветной посыпкой, сухофруктами, мармеладом, сахарными цветами, кружочками сушеных апельсинов и другим съедобным декором. Сама же глазурь бывает, как белковая, так и без яиц в составе.

Рецепт с желатином. Для этого рецепта понадобится: 200 гр сахара, 7 столовых ложек воды, 1 чайная ложка желатина., 1 чайная ложка лимонного сока. Для цветной посыпки: 3 столовых ложки сахара и пищевые красители.

Для глазури 1 чайную ложку желатина заливают двумя столовыми ложками воды, перемешивают и оставляют на 5-10 минут для набухания желатина. В сотейник наливают пять столовых ложек воды и чайную ложку лимонного сока, добавляют 200 гр сахара. Ставят на огонь и помешивают пока сахар не растворится. Потом туда добавляют набухший желатин, размешивают, снимают с огня и сразу же взбивают миксером около пяти минут. Должна получиться однородная белая глазурь. Ней покрывают остывшие куличи, делать это нужно быстро, чтобы глазурь не застыла.

Для цветной посыпки краситель растворяют в половине чайной ложки воды и смешивают с сахаром.

Рецепт с белком. Можно попробовать использовать рецепт глазури для имбирных пряников. Но в этом случае не нужно добавлять никаких красителей. Глазурь получится густой, хорошо застынет толстым слоем и не будет крошиться и осыпаться.

Вам понадобится: 1 белок, 200 гр сахарной пудры, пол чайной ложки крахмала, пол чайной ложки лимонного сока.

К белку нужно добавить пудру, просеивая ее, чтобы не было комков, затем крахмал. Ингредиенты вымешивают венчиком до однородной массы. Далее смесь нужно взбить на низкой скорости миксера около двух минут. Когда глазурь побелеет и станет боле плотной - нужно добавить лимонный сок и взбивать еще три минуты. Смесь должна стать густой, гладкой и белой.

Глазурь быстро сохнет, поэтому ее лучше приготовить сразу перед использованием либо накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник.