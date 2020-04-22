Министерство здравоохранения Украины уволило с должности директора Национального института рака Елену Колесник из-за окончания действия контракта и назначило на должность и.о. директора Александра Яцыну, который до сих пор был заместителем директора.

Об этом со ссылкой на приказ главы Минздрава Максима Степанова сообщается на сайте Института.

Данное решение о временном директоре принято, как говорится в сообщении, с учетом ограничительных мер, в которых провести конкурс по избранию нового директора учреждения невозможно.

Новый временный руководитель - врач-уролог по образованию. Кандидат медицинских наук. Президент "Всеукраинской ассоциации хирургии тазового дна".

Александр Яцына

В декабре 2015 года, когда ему был 31 год, по представлению "Рады активистов Майдана" получил почетное звание "Заслуженный врач Украины". Работал в Национальном институте рака, Институте урологии НАМНУ, Одесском медицинском университета.

В 2019 году защита докторской диссертации Яцыни по теме "Патогенетические механизмы уродинамических расстройств и их экспериментальная фармакотерапия" стала скандальной. Его обвиняли в том, что она академически недобросовестна, а также построена на плагиате. 16 декабря Аттестационная коллегия Минздрава направила его работу на дополнительное рассмотрение Института физиологии имени Богомольца НАН Украины.

Кроме того, ZN.ua писал о Яцыне как единственном человеке, который "номинировался" в двух категориях антипремии "Академическое недостоинство-2019" - "плагиатор-2019" и "фальсификатор-2019".

Кроме того, Яцыну нередко называют человеком Андрея Шипко, экс-нардепа 7 и 8 созыва ("Партия регионов" и "Возрождение" соответственно"). Интересно, что в январе-2020 Шипко во время первого этапа конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) первым выбыл из конкурса. Политик не сдал тесты на знание законодательства, абстрактное мышление и английский язык.

Также Шипко считается близким к олигарху Игорю Коломойскому. По крайней мере именно Шипко был одним из двух людей, которые прилетели вместе с олигархом из Израиля на одном самолете в Украину в мае прошлого года.

По данным источников "Страны" в Минздраве, Яцына может быть "переходной" фигурой. А на самом деле этот пост хочет занять сам Андрей Шипко.

Напомним, в конце февраля прокуратура Киева начала уголовное производство по факту закупок Национального института рака. Они осуществлялись в обход электронной системы тендеров ProZorro. В сентября же врачей Института уличили в торговле бесплатными лекарствами и услугами.