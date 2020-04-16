Власти города Коростень Житомирской области опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения воздержаться от подобных действий. Список бнародован на странице отдела здравоохранения в Коростене в соцсети.

Чиновники указали названия 25 улиц и 2 переулков.

В свою очередь в ВОЗ отмечают, что со времени начала распространения коронавируса уже фиксировались случаи общественной стигматизация среди конкретных групп населения и рост вредных стереотипов.

В организации считают, что выделение больных может потенциально способствовать более серьезным проблемам со здоровьем, передачей вируса и вызвать трудности контроля инфекционной болезни во время эпидемии.

Ранее "Страна" писала о том, что Ионинский монастырь хотят закрыть на карантин из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что Россия обогнала Италию по количеству новых случаев коронавируса за сутки.