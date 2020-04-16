В четверг, 16 апреля, в рамках обмена пленными на Донбассе на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 граждан. Из них двое военных, один правоохранитель и 17 гражданских.

Списки освобожденных обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский) Карась Владимир (првоохранитель) Костев Евгений (гражданский) Помеляйко Александр (гражданский) Садовский Александр (гражданский) Сирык Вадим (гражданский) Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

Желдак Виталий (гражданский) Можаев Валентин (гражданский) Мироныч Сергей (гражданский) Полозов Николай (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Табачный Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

Напомним, обмен проходил в два этапа: отдельно с "ДНР", отдельно с "ЛНР". В Донецк отправились 10 человек, в Луганск - четверо. Обмен уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Украина будет освобождать всех и бороться, пока каждый украинец не вернется домой.