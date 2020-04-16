Обнародован список вернувшихся из плена "ЛДНР" украинцев при обмене пленными 16 апреля
В четверг, 16 апреля, в рамках обмена пленными на Донбассе на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 граждан. Из них двое военных, один правоохранитель и 17 гражданских.
Списки освобожденных обнародовала пресс-служба Офиса президента.
Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский)
- Карась Владимир (првоохранитель)
- Костев Евгений (гражданский)
- Помеляйко Александр (гражданский)
- Садовский Александр (гражданский)
- Сирык Вадим (гражданский)
- Шайдов Виктор (военный)
Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):
- Желдак Виталий (гражданский)
- Можаев Валентин (гражданский)
- Мироныч Сергей (гражданский)
- Полозов Николай (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Напомним, обмен проходил в два этапа: отдельно с "ДНР", отдельно с "ЛНР". В Донецк отправились 10 человек, в Луганск - четверо. Обмен уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Украина будет освобождать всех и бороться, пока каждый украинец не вернется домой.