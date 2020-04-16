Ближайшей ночью будет по-прежнему холодно, однако днем ветер ослабнет, воздух прогреется, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в четверг, 16 апреля.

Как отмечается, в пятницу в Украине не будет осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью температура +3...+8 градусов, днем +14...+19 градусов, тепла, на юге и Закарпатье до +22; в северной части ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...+3°, днем +9...+14.

В Киеве - без осадков; температура ночью +4...+6 тепла, днем +12...+14.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была +25,2 в 1956г., самая низкая ночью -5,3 в 1929г.

Карта погоды на 17 апреля. Фото: meteo.gov.ua

На субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы, в северных, Волынской, Ровенской областях и в воздухе заморозки 0...+5; днем +8...+13 тепла, на юге и Закарпатье до 16 градусов.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0...+2, днем температура +10...+12 тепла.

Карта погоды на 18 апреля. Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что после снегопада в Украину вернется солнце и тепло.

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