На въездах в Киев, где власти решили устроить тотальную проверку температуры едущих в транспорте, складывается сложная ситуация. Так, на Броварском шоссе и Бориспольской трассе полиция пока проверяет авто выборочно, но машины уже вытянулись в бесконечные тянучки.

Об этом сообщают журналисты "Страны" в четверг, 16 апреля.

На Броварском шоссе полицейские перекрыли дорогу, оставив узкий проход на один ряд. Они выборочно выдергивают машины из потока и отпарковывают их к обочине. Там медики в спецкостюмах защиты измеряют температуру. Тотальной проверки всех машин пока нет.

При этом, как видно на одной из видеозаписи, проверка температуры занимает подозрительно мало времени и кажется формальной. Буквально за пять секунд человек с термометром успевает "обслужить" трех человек в кабине.

На въезде со стороны Борисполя ситуация с траффиком тоже критическая.

На фото, сделанном на блок-посту, ряд машин уходит в даль.

Как писала "Страна", сегодня утром проверок температуры еще не было.

Ранее мы публиковали перечень всех блокпостов на въезде в столицу и рассказывали, как и что будут на них проверять.