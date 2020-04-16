В партии "Голос" заявили, что изменения регламента должны быть временными и действовать исключительно ради принятия так называемого "антиколомойского закона" с 16 тысячами поправок.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Мы понимаем, что закон № 1043, который не позволяет депутатам злоупотреблять и заниматься законодательным спамом - это единственный сейчас вариант из возможных. Но мы подчеркиваем: он не может быть принят в регламент на постоянной основе. Наши депутаты не будут поддерживать такую инициативу", - говорится в сообщении.

В то же время в партии отметили, что готовы проговаривать, какой должна быть постоянная редакция этого закона. Чтобы она, с одной стороны, не лишала народных депутатов права вносить свои поправки и отстаивать их в зале, а с другой стороны, не позволяла некоторым коллегам, блокировать важные инициативы.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде предлагают проголосовать за особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, она позволит сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты - на одной.

Соответствующие изменения планируется рассмотреть на Внеочередном заседании Верховной Рады 16 апреля.