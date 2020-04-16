Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, но время его проведения зависит от того, когда закончится карантин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 16 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По словам мэра Киева, ВНО обязательно пройдет, но пока не известна точная дата его проведения.

"Насколько мне известно через ограничительные меры в Министерстве образования Украины подготовили два сценария проведения оценивания. Хочу заверить, что ВНО будет происходить в любом случае, однако сроки проведения его будут зависеть от того, когда закончатся ограничения" - рассказал Кличко.

По словам мэра столицы, если карантин закончится в начале июня, то можно будет говорить о проведении пробного тестирования в июне, с 25 июня - основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию ВНО.

Сейчас самая главная задача подготовить выпускников к ВНО, а учеников других классов - к переходу к следующему учебному году.

Кличко о ВНО с 11:13

Напомним, ранее мы писали, старт ВНО-2020 могут отложить до конца августа.