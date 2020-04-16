Карантин в Украине могут продлить до 11 мая - источник
В ближайшие дни правительство объявит продление режима карантина до 11 мая.
Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".
"Главная причина, с точки зрения власти, - рост числа заражённых, риски, связанные с Пасхой и с майскими праздниками", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта во время заседания Кабмин решил ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля. 25 марта из-за распространения коронавируса правительство решило продлить карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайно ситуации по всей территории Украины.
Тем временем, по данным на утром 16 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 4 161 человека. Только в Киеве количество зараженных достигло 644 человек, за сутки коронавирус выявили у 32 горожан, еще один человек умер.