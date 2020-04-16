Среди украинцев, которые вернулись на подконтрольную территорию в ходе обмена удерживаемыми лицами на Донбассе 16 апреля, - военнослужащий ВСУ, ветеран МВД и женщина, которую в "ЛНР" осудили за "госизмену".

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Полный список выглядит так:

Из "ДНР":

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный).

Из "ЛНР":

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Миронич Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

"Среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - сообщила Денисова.

По ее словам, родственники военного обратились к ней с просьбой о его освобождении, после этого обращение было передано в Центр освобождения заложников при СБУ, после чего сразу началась работа по его возвращению.

Также Денисова подтвердила завершение процесса освобождение украинцев из плена "ЛНР", которое проходило возле пгт Счастье Луганской области. С неподконтрольных территорий в Украину прибудут 11 граждан.

Среди них, по данным омбудсмена, Виталий Желдак. Его мать обратилась с просьбой об освобождении сына в сентябре 2019 года. По словам Денисовой, он был осужден так называемым "Верховным судом ЛНР" и содержался в Славяносербской исправительной колонии Луганской области.

Также из плена возвращается Александр Табачный, инвалид и ветеран МВД, который с 2019 находился в Луганском СИЗО.

В рамках обмена освободили женщину - Алевтину Попову, которая содержалась с 2018 года в исправительном учреждении Луганска. Она была приговорена так называемым "судом ЛНР" за "государственную измену".

"Сергей Русинов - самый молодой среди граждан Украины, вернувшийся на подконтрольную территорию. Он был задержан силовиками так называемой "ЛНР" в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Украинский патриот был осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в Славяносербской исправительной колонии. К сожалению, вся родня парня осталась на временно оккупированной территории Луганской области, из-за чего они не имеют возможности ему помогать, но есть люди, которые хорошо его знают и готовы поддержать. Именно они обратились ко мне с просьбой передать Сергею помощь для быстрой адаптации в мирной жизни", - сообщила Денисова.

Напомним, днем 16 апреля в Луганской области завершился обмен пленными между Украиной и "ЛДНР". С неподконтрольной территории прибыли 20 украинцев, в Луганск и Донецк отправились 14 человек.