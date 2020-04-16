Жительница Киева Янина Ерошкина, мать несовершеннолетней девушки, которую доставили на обсервацию после прилета из ОАЭ, описала условия, в которых живут пассажиры рейса. По ее словам, украинцы мерзнут, не имеют возможности нормально питаться и платят за проживание огромные деньги.

Рассказ со слов дочери Янина опубликовала в Facebook.

Как пишет женщина, самолет из ОАЭ прибыл в Киев 10 апреля. По телефону она узнала от дочери, что в аэропорту пассажиров не проинформировали должным образом ни о чем, дали на подпись документы о прохождении обсервации и больше ничего не сказали.

Людей из самолета посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Девушка-подросток была напугана, потому что не понимала, куда ее везут. В конце концов пассажиры очутились в санатории в пгт Ворзель Киевской области.

Там в присутствии нацгвардии и полиции людям сообщили, что они должны заплатить за 14 дней проживания и питания. Стоимость двухместного номера - 6000 грн. Стоимость питания сразу не указали. И жестко предупредили: если прибывшие не оплатят стоимость за полных 14 дней, их выставят на улицу и за нарушение обсервации составят протокол.

В комнатах санатория очень холодно, обогревателей нет. А у пассажиров лайнера нет теплых вещей, так как они прилетели из южной страны. Поэтому люди замерзают.

Находящимся на осбервации сказали, что они могут получать от близких только воду, сок, печенье и конфеты. Почему нельзя передавать другие продукты питания или доставку готовых блюд, никто не объяснил. Также организаторы не рассказали, почему нельзя передавать медикаменты.

У дочери Янины аллергическая реакция на многие виды деревьев. А поскольку санаторий находится в лесопосадочной полосе, автор поста опасается за здоровье девушки.

Температуру людям мерили только в аэропорту Абу Даби, после прилета в Киев и один раз в санатории. Маски, дезинфекторы и средства защиты им не выдали.

12 апреля у одного молодого человека случился сильный приступ астмы. На просьбы вызвать "скорую" никто из охраняющих людей нацгвардейцев не отреагировал. Девушка больного предупредила правоохранителей, что второй приступ парень может не пережить, так как у него болезнь Чарга-Стросса. Но медиков так никто и не вызвал. При этом в корпусе санатория никого нет, кроме пассажиров рейса.

Обратиться за помощью людям не к кому, задать вопросы некому.

В санаторий приехала журналист, чтобы описать происходящее там. Но ее сначала не впускали, а потом сломали ей кость и разорвали куртку ее адвоката.

Отец подруги дочери Янины привез девочкам упаковку воды и передал ее через сотрудников нацгвардии. Но когда девушка вышла узнать, где вода, ей заломили руки и потащили ее в комнату. В итоге воду девушки так и не получили: им сказали, что никто ничего не передавал.

Между тем в обсервации вода платная: бутылка стоит 40 грн.

Кроме того, люди плохо питаются.

"Даже в тюрьмах можно передачи приносить заключенным... Если люди находились за границей, неужели к ним имеют право так относиться? За что? Почему люди, которые пересекли границу Украины пешком из Польши, могут находиться на самоизоляции дома, а киевляне, прибывшие этим рейсом, не имеют права находиться на самоизоляции в собственной квартире?.. Почему происходит такая дискриминация?" - спрашивает Ерошкина.

По ее словам, она была спокойна, когда дочь была в ОАЭ и придерживалась там местных требований карантина, но в собственной стране людям грозит опасность потери здоровья.

Она резюмировала, что в Украине людей считают мусором, скотом и отбросами.



Ранее "Страна" писала, что никого из пересекающих западную границу Украины не отправляют на обсервацию.

Также мы рассказывали об условиях в отеле "Пуща-Водица". где проходили обсервацию эвакуированные с Бали украинцы.