Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады сразу после получасового совещания с главами фракций народные депутаты могут голосовать за изменение работы регламента. В тоже время, сразу после начала заседания спикер Разумков объявил перерыв.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Главный гвоздь программы заседания - изменения в Регламент, которыми резко ускоряется процесс рассмотрения поправок к законопроектам ко второму чтению. Это нужно, чтоб быстро проголосовать "антиколомойский закон", к которому подано 16 тысяч поправок. Часть фракций не согласны с принятием этих изменений в Регламент, так как считают, что они ущемляют права депутатов. Потому и потребовали созвать перерыв", - пишет канал.

Напомним, в Раде хотят принять документ против злоупотребления поправками, который предполагает ускоренную процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении, за который было подано свыше 500 поправок.

Тем временем оппоненты "антиколомойского" закона уже пытаются признать его неконституционным.