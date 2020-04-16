Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что государство ведет работу над освобождением всех украинских граждан, которые удерживаются на временно оккупированных территориях, и каждый этап такого освобождения является важным и радостным.

Об этом президент сказал во время рабочей поездки в Закарпатскую область, комментируя взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе в четверг.

"У меня, как у обычного человека, только положительные эмоции. Во-первых, потому что мы возвращаем наших людей, наших граждан. И вы знаете, я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Потому что для нас обычные граждане – такие же герои, потому что они были за решеткой, защищали именно нашу страну, наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина будет освобождать всех и бороться, пока каждый украинец не вернется домой.

Напомним, сегодня на Донбассе прошел обмен пленными с ОРДЛО. Украине удалось вернуть домой 20 человек. Первым завершился обмен с "ДНР" в районе КПВВ "Майорск" по формуле "10 на 9". Затем пленными обменялись в районе города Счастье с "ЛНР". В Украину вернулись 11 человек, на неподконтрольную территорию - четыре.