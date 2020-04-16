Россия обогнала Италию по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Эти данные обнародованы на сайте Wordometer.

По последним опубликованным данным на 15 апреля, в Италии за сутки было выявлено 2667 новых случаев заражения коронавирусом. Пик заболеваемости был пройден 21 марта, когда за сутки вирус подтвердился у 6557 человек. В России утром 16 апреля сообщили о 3448 случаях заражений за последние сутки.

За весь период распространения инфекции в Италии заразились более 165 тысяч человек, 38 тысяч выздоровели, 21 645 пациентов скончались. В России число случаев заражения Covid-19 превысило 27 тысяч, зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

В среду, 15 апреля руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сказал, что высоких темпов распространения коронавируса в России удалось избежать. По мнению специалиста, оно продолжится на нынешнем уровне.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России 50% всех жителей страны переносят бессимптомную форму коронавируса.