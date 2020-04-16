Россия обогнала Италию по количеству новых случаев коронавируса за сутки
Россия обогнала Италию по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Эти данные обнародованы на сайте Wordometer.
По последним опубликованным данным на 15 апреля, в Италии за сутки было выявлено 2667 новых случаев заражения коронавирусом. Пик заболеваемости был пройден 21 марта, когда за сутки вирус подтвердился у 6557 человек. В России утром 16 апреля сообщили о 3448 случаях заражений за последние сутки.
За весь период распространения инфекции в Италии заразились более 165 тысяч человек, 38 тысяч выздоровели, 21 645 пациентов скончались. В России число случаев заражения Covid-19 превысило 27 тысяч, зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.
В среду, 15 апреля руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сказал, что высоких темпов распространения коронавируса в России удалось избежать. По мнению специалиста, оно продолжится на нынешнем уровне.
Напомним, ранее мы сообщали, что в России 50% всех жителей страны переносят бессимптомную форму коронавируса.