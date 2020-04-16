Киевская городская клиническая больница №6 временно перестала принимать новых пациентов. 15 медрабников этого учреждения заразились коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга 16 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы №6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в неотлагательном порядке. В том числе и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Да, среди медиков, которые заболели за это время в столице, медики из шестой больницы - 15 медработников", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, большинство врачей больницы №6, у которых выявили Covid-19, находятся дома и лечатся под контролем докторов. По данным мэра Киева, всего на самоизоляции в столицы пребывают 179 медиков, которые контактировали с инфицированными пациентами. В частности, это медработники отделений, где лечатся люди с пневмониями, у которых со временем выявили Covid-19. В стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников, зараженных коронавирусом.





Кличко о больнице №6 - с 02:00

Напомним, по статистике в Украине каждый пятый заболевший коронавирусом - это медик.