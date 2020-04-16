На въезде в Киев, где сегодня установили с десяток специальных блокпостов с броневиками и полицейскими с автоматами, по состоянию на 13:00 так и не начали тотально измерять температуру у всех въезжающих по решению КГГА.

По факту, как убедился корреспондент "Страны", с ранее оговоренного времени начала скрининг-процедуры - 13.00 - ничего не происходит. "На часах 13:03, однако машины спокойно проезжают в обе стороны мимо блок-поста, расположенного на въезде в Киев со стороны Вышгорода. Это видно на видео", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика Страны".

Аналогичная ситуация наблюдается на въезде в Киев со стороны Броваров. Броварской шоссе не перекрывают. Нет суеты подготовки, не наблюдаются машины медиков, трафик авто весьма насыщенный.

А вот на блокпосту 503 (со стороны Борисполя) готовятся к остановке автомобилей. Броневик выехал на средину полосы, недалеко поставили палатку. Однако по словам замначальника Дарницкого управления полиции Виктора Луценко на стационарном посту 503 температуру пока не проверяют и машины не останавливают, потому что ждут неких "специалистов" по измерению температуры. Когда они приедут пока непонятно.

На других блокпостах температуру не меряют, потому что пока нет медицинского персонала. "Палатка для отдыха личного состава. Журналисты спрашивают, что с 13:00 должны были измерять температуру, но нет медика, на остальных постах - тоже нет", - сообщает журналист "Страны".

По решению КГГА тем, у кого признаки ОРВИ и 37,5 обещают делать тесты и отправлять на самоизоляцию у кого ОРВИ и 38 могут вызвать скорую.

В таких палатках должны были делать тесты на коронавирус с 13:00. Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве за сутки коронавирус выявили у 32 горожан, еще один человек умер. Всего по состоянию на 15 апреля из 644 случаев коронавируса 12 оказались летальными, 12 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 4 161 человека.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит 16 апреля в связи с пандемией коронавируса: Киев обнесли блокпостами, в Украине уже более 4000 заболевших.