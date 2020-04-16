Национальный союз журналистов Украины обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю. В обращении работники СМИ просят посодействовать обеспечению бесперебойной работы точек розничной продажи прессы.

Письмо опубликовал в своем Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, в НСЖУ регулярно поступают жалобы издателей о том, что доступ граждан к важной информации о карантине и преодолении эпидемии коронавируса ограничен из-за закрытия киосков прессы. А телеканалы и интернет-медиа не полностью охватывают аудиторию, которая проживает в регионах. Или же не в полной мере освещают региональную информацию.

"В условиях чрезвычайной ситуации важно бесперебойно и своевременно информировать граждан о первоочередных мерах, которые принимает местная власть для преодоления эпидемии. Коллективы изданий работают, газеты печатаются, а попасть к читателю им довольно сложно. Дело в том, что даже мощные сети дистрибуции в Запорожье, Мелитополе, Бердянске свернули свою деятельность", - привел Томиленко слова главного редактора газеты "МИГ" Геннадия Дерибаса из Запорожья.

Сейчас приобрести свежий выпуск газеты можно только в отделении "Укрпочты" или некоторых супермаркетах. Однако охват этих источников дистрибуции составляет около 20% от общей аудитории. Выходом из сложившейся ситуации может стать возобновление работы частных продавцов печатных СМИ.

Владельцы точек розничной продажи прессы и местные власти готовы обеспечить условия для открытия и работы таких мест с учетом соблюдения необходимых санитарных и противоэпидемических мер.

Письмо журналистов к Денису Шмыгалю

"В Херсоне предприятие "Союзпечать" готово открыть киоски с прессой и выполнять социальную миссию в обеспечении жителей газетами с достоверным новостями, тем самым поддерживать информационную безопасность в пограничной области. Представители местной власти не прочь открыть сети киосков "Пресса". Но вся отрасль, связанная с издательством, ждет от Кабмина четкого распоряжения о беспрепятственной работе во время карантина всей производственной цепи", - процитировал глава НСЖУ мнение еще одно представителя СМИ - издателя газеты "Гривна" Михаила Новицкого из Херсона. - .

Для обеспечения доступа населения Украина к информации НСЖУ призвал Кабмин внести изменения в свое постановление от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и добавить точки продажи прессы, редакции и логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий в перечень исключений.

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне карантина приостановили выход большинство общенациональных украинских газет и журналов.

Также мы писали, что еще до эпидемии коронавируса тираж местных газет в Украине упал на четверть из-за политики "Укрпочты".