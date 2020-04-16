Печерский районный суд Киева, где сегодня рассматривают меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол по обвинению в убийстве, ушел на перерыв. Тем временем подсудимая вышла к журналистам и рассказала, как собирается себя вести, если ее посадят под домашний арест или в СИЗО.

Видео обнародовано в телеграм-паблике "Политика Страны".

Экс-нардеп Черновол вышла к журналистам и сказала, что домашний арест в виде содержания под стражей сделает ее еще активнее: "Сейчас есть интернет и он дает возможность быть услышанным. Если меня закроют в СИЗО на мое место придет другая Таня Черновол, всегда на место одного активиста приходит другой".

Как сообщала "Страна", Черновол опубликовала текст подозрения в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".

Ранее суд отказал Черновол в отводе судьи Вовка, прокуроры ходатайствуют о домашнем аресте для Черновол.