16 апреля 2020 года исполняется 5 лет со дня убийства журналиста Олеся Бузины. Его мать Валентина Павловна пришла на могилу сына на столичном Берковецком кладбище.

Отметим, что писателя и бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузину застрелили днем 16 апреля 2015 года в Киеве, во дворе дома, где он жил.

В 2015 году МВД сообщило о задержании подозреваемых - националистов С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько, их считают исполнителями убийства.

Впрочем, с тех пор расследование затормозилось. Подозреваемых выпустили на свободу, а рассмотрение дела в суде тянется уже более двух лет.

"Страна" в день годовщины убийства Бузины разбиралась, как виновых покрывали при Порошенко и почему ничего не изменилось при Зеленском.

Также мы публиковали интервью с матерью убитого журналиста Валентиной Бузиной. Она полагает, что если бы преступление против ее сына расследовали, то в Украине не произошли бы другие подобные инциденты.