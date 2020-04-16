В Киево-Печерской Лавре еще 32 священнослужителей проверяют на заражение коронавирусом. Медики провели ПЦР-тесты, результаты которых должны прийти сегодня. Тем временем Ионинский монастырь хотят закрыть на карантин из-за новых случаев заражения.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образцы на тестирование. И отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал он.

Также Кличко сообщил, что новые случаи заболевания были выявлены и в Ионинском монастыре. "Есть случаи заболеваний в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - рассказал Кличко.

Про монастыри - с 01:12

Напомним, ранее мэр столицы сообщил, что в Киеве на сегодня коронавирус выявили уже у 644 человек. За сутки зафиксировано 32 новых случая Covid-19.

Ранее президент Зеленский сообщил, как много монахов Киево-Печерской Лавры больны Covid-19 и сколько умерли.