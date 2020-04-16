Власти Чили причислили умерших из-за осложнений заражения коронавирусом SARS-CoV-2 к выздоровевшим. Глава министерства здравоохранения страны Хайме Маналич мотивировал это тем, что скончавшиеся больше не контагиозны (то есть не заразны).

Об этом сообщает издание Newsweek.

"У нас 898 пациентов, которые более не заразны, не являются источниками инфекции для других, и мы причисляем их к выздоровевшим. Это те, кто находился на карантине 14 дней, или те, кто, к сожалению, скончался", - привел глава ведомства здравоохранения Чили статистику за 15 апреля.

Пока не известно, когда власти страны стали вести статистику таким оригинальным образом. По информации журнала Newsweek, данные чилийских властей публикуют в отчетах международные статистические службы.

Согласно Университету Джона Хопкинса, к 16 апреля в Чили зафиксированы 8 273 случаев заражения. 94 человека умерли, 2 937 выздоровели.

Как писала "Страна", 18 марта в Чили из-за коронавируса ввели режим катастрофы, хотя тогда в стране с населением около 19 миллионов человек было выявлено меньше 250 случаев заражения.

Лидером по заболеваемости и смертности от нового вируса в мире являются США.