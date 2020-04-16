Польша планирует с понедельника отменить карантинные ограничения из-за коронавируса на прогулки в парках.

Об этом со ссылкой на министра государственных активов Яцека Сасина сообщают RMF24.

По словам министра, с понедельника Польша, скорее всего, снимет ограничения на прогулки в парках, лесах и других зеленых зонах, с соблюдением социальной дистанции.

"Финального решения еще нет, его должны принять и объявить сегодня 16 апреля. В первую очередь, ожидается открытие зон рекреации. Другие ограничения для безопасности останутся - как соблюдение дистанции, прикрытие рта и носа, запрет массовых собраний", - заявил Сасин.

Также правительство пересмотрит карантинные ограничения максимального количества людей в магазинах. "Теперь они будут зависеть от площади магазинов, а не от количества касс. Возможно, такое же решение предложат для церквей", - сказал Сасин.

В тоже время об открытии школ пока речь не идет. Министр признал, что из-за того большого количества учеников, правительство пока не хочет открывать школы.

"Это не обсуждалось, мы подумаем об этом позже, потому что в школах очень большие группы людей" - подчеркнул министр.

Напомним, ранее мы писали, что Польша продлила тотальный карантин до мая и ввела обязательный масочный режим.