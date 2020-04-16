Парад Победы в Москве не состоится 9 Мая из-за распространения коронавируса. Российский генерал-майор Сергей Липовой предложил перенести мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, в годовщину проведения первого парада в Москве в 1945 году.

Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает агентство РИА Новости.

"Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года", – предложил Липовой.

Кроме того, по мнению генерала, изменение даты не преуменьшит сам праздник.

"Горечь от того, что мы не можем в этом году отметить День Победы так ярко, красиво, торжественно, как привыкли всегда, сделает этот праздник более искренним и семейным", – отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Кремле приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, но на какую именно не указывалось.

Также сообщалось, что ранее ветераны попросили Путина перенести из-за коронавируса парад Победы в Москве.