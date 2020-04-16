За бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы проголосовать 48% американцев, а нынешнего главу государства Дональда Трампа поддержали бы 43% респондентов, если бы президентские выборы состоялись сегодня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

Если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 48% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали бы Байдена. За Трампа отдали бы голоса 43% респондентов. Таким образом, Байден опережает Трампа на пять процентных пунктов. Остальные участники исследования либо не определились с выбором, либо не собираются идти на голосование.

Отмечается, что как Трампа, так и Байдена поддерживает подавляющее большинство сторонников тех партий, которые они представляют. Нынешнего президента США поддерживает 91% избирателей, симпатизирующих республиканцам, Байден пользуется почти такой же поддержкой (90%) среди сторонников демократов.

Между тем, на вопрос о том, кто победит на выборах 2020 года, 57% опрошенных заявили, что выиграет Трамп. 43% считают, что победу одержит Байден.

Опрос проводился 12-14 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. американских избирателей.

Между тем, американские СМИ напоминают, что подобные опросы показывают, какой реальной поддержкой пользуется Байден и Трамп. Однако в США президента избирают в результате непрямых выборов, победитель определяется на голосовании коллегии выборщиков. При такой системе победа на выборах возможна, даже если получить меньше голосов избирателей, нежели соперник. Именно это произошло в 2016 году: Трамп одержал очень уверенную победу, несмотря на то, что за него де-факто проголосовало меньше американцев, чем за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, в финал гонки в США вышли Трамп и Байден. Они начали делить избирателей, вышедшего из президентской гонки Сандерса.

Как сообщала "Страна", Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост президента США.