В Китае заявили, что версия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории в Ухане, не имеет никаких научных оснований.

Об этом со ссылкой на брифинг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал, что претензии к Китаю по поводу распространения коронавируса научно не доказаны.

"Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств", - сказал Чжао Лицзянь.

Опровержение стало реакцией на сообщение американского телеканала Fox News, который ранее передал со ссылкой на ряд источников, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории уханьского Института вирусологии.

Напомним, что вспышка заболевания Covid-19, вызванной вирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань.

Общее число зараженных данным на 16 апреля в мире превысило 2 миллиона человек, от причин, связанных с вызванной вирусом болезни Covid-19 скончались более 137 тысяч человек.