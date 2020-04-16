В день пятой годовщины с момента убийства Олеся Бузины нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива извинился перед матерью журналиста за резкие публичные высказывания о его смерти.

Об этом Кива написал в Telegram-канале.

"Хочу снять с души камень и принести свои публичные извинения за свои высказывания матери цинично застреленного журналиста Олеся Бузины. В 2016 году я позволил себе резкие и несправедливые слова. Причиной этого было мое возвращение тогда с войны, на которой я провёл 1,5 года", - написал Кива.

По словам нардепа, его переполняли эмоции и "многие тогда поддались истерии". Кива заявил, что спустя время он все переосмыслил и понял, что допустил ошибку.

"Каждый из нас может ошибиться. Но самое главное - это иметь возможность переоценить ситуацию, исправиться. Я искренне приношу извинения за свои слова!" - написал депутат.

Отметим, что, скорее всего, Кива попросил прощения за слова, что, по его мнению, Бузину убили правильно, потому он его не оплакивает. Тогда нардеп сказал, что "существуют законы военного времени, поэтому враг должен быть уничтожен".

Напомним, "Страна" в день пятой годовщины со дня убийства Олеси Бузины разбиралась, как виновых покрывали при Порошенко и почему ничего не изменилось при Зеленском.

Также мы публиковали интервью с матерью журналиста. Она считает, что если бы убийство Олеся было раскрыто, не было бы убийства Шеремета.